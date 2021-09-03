Afganistan'da Taliban'ın kısa süre içinde "hükümetini" duyurması bekleniyor

T24 Dış Haberler

Afganistan'da kaos derinleşirken ve uzmanlar 'ekonomik çöküşten' söz ederken, yönetimi ele geçiren radikal İslamcı militan grup Taliban'ın önümüzdeki saatlerde hükümetini açıklayabileceği belirtildi.

Mlilitanların ülkeyi ele geçirmesinden 2 haftadan uzun süre sonra AFP'ye konuşan kaynaklar, kabinenin sabah ezanından sonra sunulabileceğini ifade etti. Taliban yetkilisi Ahmadullah Muttaki, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında bir kutlama için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Afgan özel Tolo televizyonu da açıklamanın kısa süre içinde yapılmasını beklediklerini ifade etti. Taliban lideri Haybatullah Akundzade'nin yeni konseyde mutlak güç sahibi olacağı, onun altında da bir cumhurbaşkanının görev yapacağı konuşuluyor.

1996-2001 arasında Taliban, ülkeyi atanmış bir liderlik konseyi ile yönetmiş ve radikal şeriat yasaları uygulamıştı. 2001 yılında ABD, Afganistan'a müdahale edip Taliban yönetimini devirmişti.