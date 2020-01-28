Afganistan'da polis üssüne saldırı: 11 ölü

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Taliban milisleri Afganistan'ın kuzeyindeki bir polis üssüne saldırdı. Saldırıda 11 Afgan polis memuru hayatını kaybetti.

Associated Press'in yerel yönetim kaynaklarından aktardığına göre saldırının gerçekleşmesi için üste görev yapan bir polisin Taliban'a yardımcı olmuş olabileceği düşünülüyor.

Bir kontrol noktasını aşan Taliban milisleri üssün kapısının içeriden açılmasının ardından içeri girebildi.

İçeri giren Taliban milislerinin ateş açması sonucunda 11 polis memuru öldürüldü.

18 yıldır çatışmaların durmadığı Afganistan'da Taliban sıklıkla güvenlik güçlerinin üslerini hedef alıyor. Genellikle NATO ve ABD askerlerinin bulunduğu üsler hedef alınsa da, bazen Afgan polisine de saldırılar düzenleniyor.