Afganistan'da liseye bombalı saldırı: En az altı kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da bir lisede üç tane arka arkaya patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiği, öğrencilerin yaralandığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir lisede saldırı meydana geldi. Saldırının etnik ve dini azınlık olan, IŞİD başta olmak üzere radikal grupların saldırısı olan Hazaralar’ın yaşadığı semtte meydana geldiği belirtildi.

Afgan güvenlik yetkilileri, lisede üç ayrı patlama meydana geldiğini, en az altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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