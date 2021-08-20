Afganistan'da LGBTİ+ birey olmak: "Bir eşcinsel olarak, ailenize veya arkadaşlarınıza bile açılamazsınız"

Taliban'ın şeriat yorumunda, eşcinsellik kesinlikle yasak ve ölümle cezalandırılıyor. Afganistan'daki Taliban ayaklanmasından önce de eşcinseller için hayat tehlikeliydi, ancak tespit edilen eşcinsel bireyler, idam cezasına çarptırılmıyorlardı, sadece tutuklanıyorlardı.

BBC'nin haberine göre, Taliban'dan önce, eşcinsel erkek Abdul, cinselliğini gizlemesine rağmen, ülkenin hareketli şehir merkezindeki hayatından zevk alıyordu. Hafta sonları erkek arkadaşıyla yüzme havuzuna gidebiliyor ve öğle yemeklerine çıkabiliyordu.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından evinden hiç çıkmadığını söyleyen Abdul, "Pencerelerden Taliban'ı gördüğümde bile korkuyorum. Onları görünce titremeye başlıyorum. Siviller öldürülüyor. Dışarı çıktığımda karşılaşacağım şeyden çok korkuyorum" dedi.

Cinsell hayatını gizlemekten başka çaresinin olmadığını vurgulayan Abdul, "Afganistan'da bir eşcinsel olarak, ailenize veya arkadaşlarınıza bile açılamazsınız. Aileme kendimi ifşa edersem belki beni döverler, belki de öldürürler" ifadelerini kullandı.

"Taliban hükümeti, kadınların okula gitmesine izin verse bile LGBTİ+ bireyleri asla kabul etmeyecek. Hepsini oracıkta öldürecekler"

Bir hafta içinde hayatının gözünün önünden kaybolduğunu ifade eden Abdul, eğitimine devam edemeyeceğini ve ölümü bile düşündüğünü söyledi.

"Özgürce yaşayabileceğim bir gelecek istiyorum ve eşcinsel olamazsın diyen insanlar tarafından hedef gösterilmemek istiyorum. Taliban hükümeti, kadınların okula gitmesine izin verse bile LGBTİ+ bireyleri asla kabul etmeyecek. Hepsini oracıkta öldürecekler"

"21 yaşındayım. Tüm hayatımı savaşta, patlayan bombalar arasında, arkadaşlarımı ve akrabalarımı kaybetmekle geçirdim" diyen Abdul, bir şekilde ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.