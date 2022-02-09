"Afganistan'da kız öğrenciler okula gidemezken Taliban mensupları çocuklarını Katar'da okula gönderiyor"

T24 Dış Haberler

Afganistan’da kız çocukları aylardır eğitimden mahrum kalırken Taliban’ın üst düzey mensuplarının kız çocuklarını, eğitim almak için Katar gibi ülkelere gönderdiği belirtildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Afghanistan Analysts Network’ün hazırladığı bir rapor, Katar merkezli Taliban liderlerinin pek çoğunun kız çocuklarını ve oğullarını eğitim için Doha’ya gönderdiğini aktardı.

Hazırlanan raporda dokuzu üst düzey Taliban mensubu, bir Taliban sempatizanı olmak üzere 30 kişiyle konuşuldu.

Bir Taliban mensubu, iki kızının Katar’da devlet okulunda okuduğunu söyledi. İsmi verilmeyen Taliban mensubu “Üç yıl eğitimi çok umursamadan yaşadık ancak yaşadığımız mahalle herkes okula gittiği için çocuklarımız da istedi. Dördüncü yılda, üç oğlumu ve iki kızımı okula gönderdim.” dedi.

Başka Taliban üyelerinin de çocuklarını Katar’da Pakistanlıların yönettiği özel okullara gönderdiği belirtildi. Geçici Taliban hükûmetinden bir bakanın kızı şu an Katar Üniversitesi’nde tıp okuduğunu söyledi.

Bir kaynak, bazı yetkililerin çocuklarını Pakistan’daki okullara gönderdiğini, buralarda din eğitimi ve modern eğitimin birlikte verildiğini söyledi.

Milyonlarca Afgan kız öğrenci, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği ağustos ayından bu yana okula gidemiyor. Taliban daha önce müfredatın hazırlandığını, tüm kız çocuklarının mart ayından itibaren eğitim alabileceğini söylemişti.