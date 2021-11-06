Afganistan'da kadın hakları aktivisti vurularak öldürüldü

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29 yaşındaki kadın hakları aktivisti ve üniversite öğretim üyesi Frozan Safi, Afganistan'ın kuzeyinde vurularak öldürüldü.

Safi'nin cesedi Mezar-ı Şerif'teki morgda ailesi tarafından teşhis edildi. Aktivist, 20 Ekim'de kaybolmuştu. Safi'nin kardeşi Rita, "Onu kıyafetlerinden tanıdık. Kurşunlar suratını tamamen dağıtmıştı" dedi.

Rita, "Her yerinde kurşun yaraları vardı. Sayılmayacak kadar çok. Kafasında, kalbinde, göğsünde, böbreklerinde ve bacaklarında" ifadelerini kullanırken, kardeşinin alyansının ve çantasının da çalındığını bildirdi.

Bölgede doktorluk yapan Meraj Faruki, perşembe günü Taliban mensuplarının Belh bölge hastanesinde kimliği belirlenmemiş, vurularak öldürülmüş iki kadın cesedi getirildiğini aktardı. Taliban, bu cesetlerin yanında iki de erkek cesedi bulunduğunu iddia etti.

Taliban yetkilisi, "olayın kişisel anlaşmazlıklar sonucu yaşanmış olabileceğini" öne sürerken, polisin soruşturma başlattığını dile getirdi.

Ağustos ortasından bu yana Afganistan genelinde kadınlar eylemler düzenleyerek Taliban'dan hak ve özgürlüklerini geri istiyor.