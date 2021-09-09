Afganistan'da kadın eylemlerini haberleştiren gazetecilere Taliban işkencesi!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınların eylem yürüyüşünü haberleştiren iki gazeteciyi gözaltına alıp işkence etti.

Afganistan'ın önemli gazetelerinden Etilaat Roz’un kurucusu ve yayın yönetmeni Zaki Daryabi, iki meslektaşının yaralı bir halde çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. Reuters’ın da aboneleriyle paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin sırtlarında, bacaklarında, omuzlarında ve kollarında yaralar olduğu görülüyor.

Taliban’ın atadığı yetkililerden biri Reuters’a konuştu. İsmini açıklamayan yetkili, gazetecilere uygulanan şiddet ile ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

4 saat işkenceye maruz kaldılar

Daryabi, bu olayın ülke genelindeki bağımsız medyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi. Tecrübeli gazeteci, "Beş arkadaşımız 4 saatten fazla gözetim merkezinde tutuldu. Bu dört saat boyunca meslektaşlarımız şiddete maruz kaldı ve işkence gördü" dedi.

Hastaneye kaldırılan gazetecilerin tedavi altına alındığını söyleyen Daryabi, “Gazetecilere iki hafta istirahat etmeleri önerisinde bulunuldu” dedi.

15 Ağustos’ta Kabil’i ele geçiren Taliban’ın şiddetini artırmasından endişe ediliyor. 1996-2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban bağımsız medyaya izin vermemişti.