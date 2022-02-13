Afganistan'da kadın aktivistlere yönelik Taliban tehdidi sürüyor; "29 kadın gözaltına alındı"

ABD'nin Afgan Kadınları, Kız Çocukları ve İnsan Hakları'ndan Sorumlu Temsilcisi Rina Amiri, Taliban'ın Kabil'de 29 kadını ve ailelerini gözaltına aldığını açıkladı. Amiri, kısa süre içinde attığı tweeti silse de Afganistan'da kadın aktivistlerin güvenliğine ilişkin endişeler sürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da gözaltıların sayısının arttığını vurgulayan Amiri, Twitter'dan "Bu adaletsiz gözaltılar son bulmalı" yazdı.

Amiri'nin tweeti bir süre sonra silinse de çeşitli kaynaklar, birden fazla kadının Kabil'de gözaltına alındığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Amiri'nin tweetinin neden silindiğini açıklamadı.

Taliban, geçen hafta ikisi yabancı olmak üzere, gözaltına aldığı birkaç gazeteciyi serbest bırakmıştı. Aynı zamanda uluslararası tepkinin ardından kadın hakları protestosundan sonra gözaltına alınan aktivist de serbest bırakılmıştı.

Gözaltı haberlerinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres "Afganistan'daki kayıp kadın aktivistlerin durumuna dair çok endişeliyim. Bazıları 'kayboldu', bazılarından haftalardır haber alınamıyor" yazmıştı.

Bazı aktivistlerin bırakıldığı bilinse de hâlâ haber alınamayanlar var. Taliban polisi ve İçişleri Bakanlığı, gözaltılarla bir ilgisi olduğunu reddeti.

İnsan hakları grupları ise, söz konusu kayıpların Taliban'ın korkutma politikası olduğunu söyledi.

Kaybolan ya da gözaltına alınan kadınlardan hiçbiriyle ilgili resmi bir suçlama olmadığı biliniyor.