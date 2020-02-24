Afganistan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakası

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Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, ülkede ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre Feroz, üç şüpheli vaka üzerinde test yapıldığını ve bir kişinin virüsü taşıdığının doğrulandığını belirtti. İlk vaka, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde tespit edildi.

İran'la sınır paylaşan Herat vilayetinde olağanüstü hal ilan edildi. İran'da şu ana kadar virüs sebebiyle 12 kişi hayatını kaybederken, 47 vaka olduğu doğrulandı.

Dünyada şu ana kadar 79 bin 360 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 619 kişi virüsün yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybetti. Koronavirüs bağlantılı vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'de meydana geldi.