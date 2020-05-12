Afganistan'da hastaneye silahlı, cenazeye bombalı saldırı: Aralarında yeni doğmuş bebeklerin de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'ın iki ayrı noktasında yapılan büyük saldırılarda toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin başkenti Kabil'de Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun doğum servisini yönettiği bir hastaneye dalan üç silahlı saldırgan 13 kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında iki yeni doğmuş bebek de olduğu bildirildi. Dasht-e-Barchi Hastanesi'nin içinde el bombası da atıldığı belirtildi. Saldırganların polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı hastane saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 yaralı bulunduğunu duyurdu.

Aynı gün içerisinde ülkenin doğusunda yer alan Nangahar bölgesinde bir intahar bombacısı hayatını kaybeden polis komiserinin cenaze töreninde kendini patlattı. İntihar saldırısın 24 kişi hayatını kaybetti ve 68 kişi yaralandı. Nangahar yönetimi, ölü sayısının yükselebileceğini ifade etti.

İki saldırıyı da henüz hiçbir grup üstlenmedi. Taliban, ABD ile yapılan anlaşma dahilinde saldırılarını durdurduğunu ifade ederek iki olayla da bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD geçen aylarda Kabil'e birçok saldırı düzenledi. Örgütün Nangahar'da da varlık gösterdiği biliniyor. IŞİD'in bölgesel lideri dün Afgan yetkililerce tutuklandı.