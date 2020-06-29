Afganistan’da festival alanına roketli saldırı: 23 ölü, 15 yaralı

Afganistan’da 4 roket ve bomba yüklü araçla bir festival alanına saldırı düzenlendi. Saldırıda 23 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın Helmand eyaletinde yaklaşık 20 bin nüfuslu bir kasaba olan Sangin’de düzenlenen terör saldırısında 23 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil de yaralandı. Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 4 roketin bir festival alanına düştüğü ve akabinde bomba yüklü aracın patladığı ifade edildi.

Helmand’da dün düzenlenen terör saldırısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

(DHA)