Afganistan'da "durum kötüleşirken" Rusya, Tacikistan ordusuna ek silah ve ekipman sağlayacak

T24 Dış Haberler

Rusya, eski Sovyet Sosyalist cumhuriyetlerinden Tacikistan'ın ordusuna, sınır komşusu Afganistan'da "kötüleşen durum" nedeniyle silah, ekipman ve eğitim sağlayacağını duyurdu.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan gelecek hafta Tacikistan'ın Afganistan sınırında ortak askeri tatbikat yapacak.

Duşanbe'de Tacikistanlı mevkidaşı Şerali Mirzo ile görüşen Sergey Şoygu, Moskova'nın Tacik ordusunu güçlendirmek için ek silahlar ve ekipmanlar hazırladığını söyledi.

Şoygu, "Kalifiye Tacik ordu personelini eğitmeye devam ediyoruz. Onları hem askeri üniversitelerimizde hem de Tacikistan'daki 201. Rus Askeri Üssü'nde hazırlıyoruz" dedi.

Afganistan'da durumun "kötüleşmesinden" ABD'yi sorumlu tutan Şoygu, "Tacik dostlarımıza her türlü yardımı vermeye hazırız" dedi.

Taliban, Afganistan'ın Tacikistan'la olan sınırının büyük bir bölümünün kontrolünü sağladı.