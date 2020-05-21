Afganistan'da pek çok Covid-19 hastanesinde boş yatak kalmadı

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmek için ülkenin pek çok yerinde hastane yatağı kalmadığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Afganistan'da yetkililer ülkede Covid-19 nedeniyle bir "insani felaket" yaşanmasının an meselesi olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Wahif Majroh, "Ülke genelinde özellikle de Kabil de Covid-19 hastaneleri dolup taşmış durumda. Acil yeni hastaneler yapılması gerekiyor. 10 gün önce boş yatakları olan hastanelerde şimdi hiç kalmadı" dedi.

Majroh, "Dün iki hastaneye ziyarete gittim, ikisinde de hiç boş yoğun bakım yatağı yoktu" diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yoğun bakımdaki hastaların 11'inin durumu kritik. Majroh, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda "sokaklarda ölü bedenler" görüleceğini söyledi. Yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik uyarı yapan Majroh, "Ramazan boyunca evde kalın ve bayram mutluluğunu yasa çevirmeyin. Eğer virüse dair şüpheleriniz varsa bir hastanenin önüne gidin ve hastaları görün" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son 24 saat içinde yapılan Koronavirüs testlerinin yarısından fazlasının pozitif çıktığı belirtildi.