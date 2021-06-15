Afganistan'da çocuk felci aşısı yapan ekibe silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşılaması yapan kişilere dört ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşılaması yapan görevlilere 4 ayrı silahlı saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırılarda 4 aşı görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Nangarhar vilayetinde mart ayında aşı görevlisi ekibinden üç kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.