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Dünya

Afganistan'da çocuk felci aşısı yapan ekibe silahlı saldırı: 4 kişi öldü

15 Haziran 2021 10:53

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşılaması yapan kişilere dört ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşılaması yapan görevlilere 4 ayrı silahlı saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırılarda 4 aşı görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Nangarhar vilayetinde mart ayında aşı görevlisi ekibinden üç kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

 

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