Afganistan'da çifte deprem, yoksul bölgede en az 22 kişinin ölümüne sebep oldu

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Afganistan'ın batısında meydana gelen peş peşe depremlerde 22 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu(USGS), depremlerin 4.9 ve 5.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremler, ülkenin kuzey batısındaki Badgis vilayetinde evlerin ve binaların çökmesine neden oldu.

AFP'ye konuşan bir sözcü, hayatını kaybedenler arasında dört de çocuk olduğunu bildirdi. Toplamda 700'den fazla evin zarar gördüğü ifade edildi.

USGS, depremlerin pazartesi günü vilayetin merkezi Kale-i Nev'in 50 kilometre dışında meydana geldiğini bildirdi. İlk deprem öğleden sonra, ikincisi ise iki saat sonra meydana geldi.

Yetkililer, arama çalışmaları sırasında daha çok kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edilebileceğini söyledi.

Afganistan'ın kuzey batısındaki Badgis, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgelerinden biri olarak biliniyor.