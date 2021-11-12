Afganistan'da camide patlama: En az 15 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Spin Gar bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. En az 15 kişi yaralandı.

AFP’ye konuşan bir Taliban yetkilisi, camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Bombanın cami minberine yerleştirildiği aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

8-15 Ekim'de Kunduz ve Kandahar'da bir hafta arayla Şiilere ait camilerde cuma namazı sırasında düzenlenen patlamalarda 100'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu patlamaları da terör örgütü IŞİD üstlenmişti.