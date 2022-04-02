Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Cuma günü Herat Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.