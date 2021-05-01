Afganistan'da ABD'nin askerlerini çekme sürecini başlatmasına saatler kala bomba yüklü araç patlatıldı: 21 ölü, 91 yaralı

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Afganistan'da başkent Kabil'in güneyindeki bir şehirde bomba yüklü arabanın patlatılması sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Cuma günü patlama Logar bölgesinin başkenti Pul-e-Alam'da apartmanların bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Saldırının iftar saatine yakın gerçekleştiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, saldırıda 21 kişinin öldüğünü ve 91 kişinin yaralandığını duyurdu.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıdan Taliban'ın sorumlu tuttu. Saldırının ABD'nin askerlerini çekme sürecini resmi olarak başlatacağı 1 Mayıs'tan hemen önce meydana gelmesi dikkat çekti.

Arian, patlamadan çevredeki binaların da ciddi anlamda hasar gördüğünü ve 3 kişinin enkaz altından çıkarıldığını ifade etti.