Karzai'den 'ABD askerlerini çıkarın' talimatı



Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Amerikan kuvvetlerinin en geç iki hafta içerisinde Vardak ve Logar'dan çıkarılmasını istedi.

Başkent Kabil'de düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganistan Savunma Bakanlığı'na, Amerikan kuvvetlerinin başkent Kabil'e yakın olan Vardak ve Logar'dan en geç iki hafta içerisinde çıkarılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Eymel Feyzi, ABD özel birliklerinin ve onların oluşturduğu yasadışı silahlı grupların bazı kentlerde güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yarattığı, bölge halkını rahatsız ettiği, bundan dolayı Cumhurbaşkanı Karzai'nin de Savunma Bakanlığı'na böyle bir talimat verdiğini söyledi. Feyzi ayrıca, Vardak kentinde bir öğrencinin başının kesilmesi ile 9 kişinin kaybolmasının sorumluluğunun da bu güçlere ait olduğunu dile getirdi.

Karzai'nin bu emrinin, sabah saatlerinde Afganistan genelinde dört ayrı noktada düzenlenen bombalı saldırıların hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

İddiaların odağında bulunan Afganistan'daki ABD güçlerinin (USFOR-A) sözcüsü ise Feyzi tarafından dile getirilen iddialardan haberdar olduklarını belirterek, ''Kabil'in yönelttiği iddiaları ciddiye alıyor ve bu iddiaların gerçekliğini belirlemek için büyük çaba harcıyoruz'' dedi.