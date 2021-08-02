Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki durumdan, birden çekilme kararı alan ABD sorumlu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede güvenlik durumunun kötüleşmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD'nin "birden askerlerini çekme" kararı aldığını söyleyen Gani, yine de hükümetinin durumu 6 ay içinde kontrol altına alacak bir planı olduğunu ve Amerikan yönetiminin de bu planı desteklediğini belirtti.