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BBC Türkçe

Afganistan cenaze töreninde patlamalar

Afganistan'da bir siyasetçinin oğlunun cenaze töreninde patlamalar meydana geldi. Cenaze töreninde çok sayıda üst düzey yetkili de bulunuyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Kabil'de Cuma günü hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesinde ölen bir Afgan'ın cenaze töreninde patlamalar meydana geldi.

Yetkililer, patlamalarda en az 6 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Patlamalar, hükümetin güvenlik politikalarını protesto edenlere polisin açtığı ateşte ölen en az beş kişiden biri olan Salim Ezadyar'ın cenaze töreninde yaşandı.

Ezadyar, önde gelen bir siyasetçinin oğluydu. Cenaze törenine katılanlar arasında, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Tacik asıllı siyasetçi Abdullah Abdullah da vardı. Abdullah'ın güvende olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları en az üç patlama sesi duyulduğunu söyledi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı yaralıların sayısının 87 olduğunu duyurdu. Bazı ajanslar, en az 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Geçen hafta Çarşamba günü Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 90 kişi ölmüştü.

Saldırının ardından Cuma günü sokaklara dökülen göstericiler, hükümetin güvenlik politikalarını protesto etti ve Devlet Başkanı Eşref Gani'ye istifa çağrısı yaptı.

Polisin göstericilere açtığı ateşte 5 kişi öldü.

Mayıs ayında da başkent Kabil'de Nato konvoyuna düzenlenen saldırıda 8 yabancı asker ölmüştü.

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