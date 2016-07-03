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Afganistan bayrağı taşıyan 3 kişiyi PKK'lı sanıp bıçakladılar!

3 arkadaşı bıçaklayan saldırganlar yakalanmadı

03 Temmuz 2016 13:48

Karaman'da sırtlarında ülkelerinin bayrağını taşıyan Afganistan uyruklu 3 kişi bıçaklandı. Karaman'da sırtlarında ülkelerin bayrağını taşıyan Afganistan uyruklu 3 kişiye, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından "Niye PKK bayrağı taşıyorsunuz" diyerek saldırdı. Saldırganların bıçakla yaraladığı 3 Afgan hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, dün kentin Turgut Özal Caddesi'ndeki Karaman Müzesi yanında meydana geldi. Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Şafoli Doust, 23 yaşındaki Nizam Alodu, 18 yaşındaki Sefer Ali Nazari ve 18 yaşındaki Ali Dat Niyazi sırtlarında ülkelerinin bayrağıyla gezdiği sırada, kimliği belirlenemeyen 2 kişi yanlarına gelip, ''Burası Türkiye, PKK bayrağı taşıyamazsınız'' diyerek müdahale etti. Çıkan tartışmada kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, Şafoli Doust, Nizam Alodu ve Sefer Ali Nazari'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan 3 kişi çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan ve aralarında sadece Türkçe bilen Ali Dat Niyazi, polise verdiği ifadesinde, ''Bizim sırtımızda ülkemizin bayrağı vardı. Arkadaşlarla geziyorduk. 2 kişi geldi. 'Burası Türkiye, PKK bayrağı taşıyamazsınız' dedi. Ben bayrağın Afganistan bayrağı olduğunu ve kardeş olduğumuzu söylemeye çalıştım. Ama yine de bize saldırdılar'' dedi.

Polis, 2 saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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