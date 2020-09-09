Afganistan başkan yardımcısının konvoyu yol kenarına yerleştirilen bomba ile hedef alındı

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yol kenarına yerleştirilen bir bomba Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'i hedef aldı.

Patlamadan Saleh yaralanmadan kurtulurken en az iki kişi hayatını kaybetti.

Başkan yardımcısı sözcüsü, "Bir kez daha Afganistan düşmanları Saleh'e zarar vermeye çalıştılar ancak yine kötü niyetli girişimleri başarısız oldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri olayda ölen iki kişinin yanı sıra 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters'a konuşan sözcü yaralananlar arasında Saleh'in korumaları olduğunu belirtti.