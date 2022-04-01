Afganistan'a yardım için bağış konferansında hedef 4.4 milyar dolara ulaşılamadı

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’a yardım için bu ay ikinci defa düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bağış konferansı, bir kez daha ihtiyaç duyulan 4.4 milyar dolarlık hedefe ulaşamadı. Bağışçı bulunamaması ve Afganistan’ın siyasi yönüne ilişkin fikir ayrılıklarının, ihtiyaç duyulan miktara ulaşılmasına engel olduğu belirtiliyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, üst düzey bir BM yetkilisi, bağışçı ülkelerin dün gerçekleşen konferansta yalnızca 2.44 milyar dolar taahhüt edebildiğini söyledi.

Konferansa BM ile birlikte İngiltere, Almanya ve Katar evsahipliği yaptı.

BM’ye göre Afganistan’da yaklaşık 23 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor, Afganlar’ın yüzde 95’i yeterince yemek yiyemiyor. 10 milyon kadar çocuk hayatta kalabilmek için yardımlara muhtaç.