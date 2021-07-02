Afgan yetkili: Taliban ile görüşmeler çok yavaş yürüyor; ilerleme kaydedilmedi

T24 Dış Haberler

ABD ve diğer uluslararası güçler Afganistan'dan çekilme sürecini hızlandırırken, Kabil Taliban ile yapılan görüşmelerin geleceği konusunda iyimser değil.

Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi lideri Abdullah Abdullah, CNN'e yaptığı açıklamada Kabil ile Taliban arasındaki görüşmelerin çok yavaş ilerlediğini ve tarafların çok az ilerleme kaydedebildiğini ifade etti.

Abdullah, Taliban'ın son haftalarda "momentum" kazandığını kabul etti. Taliban üyeleri son haftalarda askeri üslerden propaganda videoları yayımlayıp Afganistan askerlerinin kaçtığını iddia ediyordu.

Taliban Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesinden Kabil'i sorumlu tuttu. Taliban'ın siyasi ofisinin sözcüsü Muhammed Naim, "Bizim niyetimiz ilerleme kaydetmekti. Ancak karşıdaki taraf barış görüşmeleriyle ilgili değildi" dedi.

ABD'nin Afganistan'daki güçlerinin komutanı Scott Miller, yabancı askerler ülkeden çekildikten sonra iç savaş çıkabileceğini ifade etmişti. ABD ordu istihbaratı da son analizinde ABD askerleri çekildikten 6 ila 12 ay sonra Taliban'ın Kabil'i elen geçireceğini ve Afgan hükümetinin düşeceğini öngördü.