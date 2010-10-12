-AFGAN YETKİLİ: KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ KABİL (A.A) - 12.10.2010 - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınında, dağlık alanda bir yolcu uçağının düştüğünün bildirilmesinin ardından bir Afgan yetkili, düşen uçağın kargo uçağı olduğunu söyledi. Kabil Havaalanı Müdürü Yakup Rasoli, Bagram Havaalanı'ndan kalkan ve 9 mürettebatı bulunan uçağın Kabil'in doğusuna 11 kilometre uzaklıkta düştüğünü kaydetti. Rasoli, uçağın ülkedeki NATO birliklerine malzeme götürdüğünü söyledi. Mürettebatın akıbeti ve kazanın nedeni bilinmiyor. Bir polis yetkilisi, düşen uçağın yolcu uçağı olduğunu söylemişti.