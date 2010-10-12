T24 LogoT24 Logo
Dünya

AFGAN YETKİLİ: KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ KABİL (A.A)

12 Ekim 2010 23:13

-AFGAN YETKİLİ: KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ KABİL (A.A) - 12.10.2010 - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınında, dağlık alanda bir yolcu uçağının düştüğünün bildirilmesinin ardından bir Afgan yetkili, düşen uçağın kargo uçağı olduğunu söyledi.  Kabil Havaalanı Müdürü Yakup Rasoli, Bagram Havaalanı'ndan kalkan ve 9 mürettebatı bulunan uçağın Kabil'in doğusuna 11 kilometre uzaklıkta düştüğünü kaydetti.  Rasoli, uçağın ülkedeki NATO birliklerine malzeme götürdüğünü söyledi.    Mürettebatın akıbeti ve kazanın nedeni bilinmiyor.   Bir polis yetkilisi, düşen uçağın yolcu uçağı olduğunu söylemişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24