Afgan siviller bu yüzden ölüyormuş!

>> Afganistan'da sivil ölümleri 3 kat arttı



Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates, Afganistan'da kısa süre önce Amerikan ordusunun hava saldırılarında sivillerin ölmesinden "kişisel olarak üzgün" olduğunu belirtti.Afganistan'ı ziyaret eden Gates, Devlet Başkanı Hamid Karzai ve diğer yetkililerle toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, masum insanların ölmesinden dolayı kişisel olarak büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.Amerikan ordusunun sivil kayıplar olmaması için olağanüstü önlemler aldığını ileri süren Gates, son zamanlarda meydana gelen sivil kayıpların olmaması için daha fazla çalışmak gerektiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Gates, Afgan yetkililere, konuyu komutanlar ve pilotlarla görüşeceğini söylediğini de bildirdi.Bu arada Afganistan'daki uluslararası güçlerin komutanı General David McKiernan, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının az olmasının komutanları daha çok hava saldırıları yapılmasına ittiğini ileri sürdü.McKiernan, Ocakta gelecek tugaydan hariç, Afganistan'da en az 3 tugay daha muharip güce ihtiyacı olduğunu belirterek, takviye asker olmazsa savaşın uzayacağını ve ölümlerin artacağını ifade etti.McKiernan, Washington'da "patronların" takviye 3 tugay (yaklaşık 10 bin asker) teklifini "doğruladıklarını" vurgulayarak, buradaki sorunun takviye askerlerin ne zaman geleceği olduğunu kaydetti.ABD'nin Afganistan'daki savaşı kaybetmekte olduğu iddialarını da reddeden McKiernan, savaşı kaybettiklerine inanmadığını, ancak diğer yerlere göre Afganistan'da daha yavaş kazandıklarını bildirdi.ABD'nin Afganistan'da halen 33 bin askeri bulunuyor.