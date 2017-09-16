Afgan sığınmacıların bıçaklı kavgası: 2 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Afganistan vatandaşı 19 yaşındaki Saim Hakimi A. ile 18 yaşındaki Muhammed Hangal R. arasında sokakta çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay kentin en işlek kesimlerinden Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi Çarşı Tramvay Durağı yanında meydana geldi. Afgan sığınmacı Saim Hakimi A. ile Muhammed Hangal R. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda 2 Afgan sığınmacı genç birbirlerine bıçakla saldırdı. Kulak ve ellerinden yaralanan 2 Afganlı\'nın kavgasını araya girenler ayırdı. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne götürülen Saim Hakimi A. ile Muhammed Hangal R.\'nin sağlık durumlarını iyi olduğu, soruşturmanı sürdüğü belirtildi.



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