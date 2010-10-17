Afgan polisler Sivas’ta eğitim alacak

T24- Afgan askerinin ardından, Afgan polisi de Türkiye'ye emanet. Ülkedeki NATO Eğitim Misyonu'nun Amerikalı komutanı General Caldwell Ankara’da temaslarda bulunuyor.











Afganistan'daki NATO Eğitim Misyonu'nun komutanı General William Caldwell, 500 Afgan polis adayının Sivas'ta eğitim alacağını açıkladı. NTV'ye konuşan Caldwell, Türkiye'yle, Afganistan'a daha fazla eğitimci göndermesi konusunda da diyalog içinde olduklarını söyledi.



Caldwell, “500 Afgan polis adayını Aralık ya da Ocak ayında Sivas'a göndereceğiz. 6 ay burada kalacaklar. Eğitimlerinden Türk İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak. Bu grubun ardından, şimdiden 500 polisi daha göndermeyi de planlıyoruz. Bu eşsiz fırsattan dolayı çok heyecanlıyız” diye konuştu.



Türk ve Afgan halkları arasındaki yakınlığın ve özel ilişkinin onu şaşkına çevirdiğini söyleyen Caldwell, “Afgan askerinin karşısına bir Amerikalı askeri koymanızla bir Türk askeri koymanız aynı değil. Amerikalı askerler çok daha zorlanıyor. Bu nedenle Türk eğitimcileri her gördüğümde çok memnun oluyorum. Kimsenin yapamayacağı bir şeyi yaptıklarını biliyorum” dedi.



