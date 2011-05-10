-AFGAN POLİSİ TÜRKİYE'DE EĞİTİLECEK ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Afgan polisine Türkiye'de eğitim verilecek. "Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası"nın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Mutabakat muhtırası çerçevesinde 500'er Afgan polisine altı aylık dönemler ile teorik ve pratik polislik eğitimi verilecek. Afgan polislerin, eğiticilerinin ve tercümanlarının Türkiye'deki ulaşım, barınma, iaşe, giyecek, haberleşme, özel sağlık sigortası, kırtasiye ve eğitim materyalleri giderleri Türkiye tarafından karşılanacak. Türkiye, eğitime ilişkin silah, mühimmat ve teçhizat giderleri ile eğitim kapsamında yapılacak hizmet alım giderlerini de üstlenecek. Türkiye tarafından ayrıca, Afgan polislere her ay kişi başına 64 ABD doları ücret verilecek.