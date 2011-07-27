-AFGAN POLİSİ SİVAS'TA EĞİTİLİYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Afgan Milli Polis Eğitimi Programı kapsamında 500 Afgan öğrencinin eğitimi için yarın Sivas'ta açılış töreni düzenlenecek. Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde "Afgan Milli Polis Eğitimi ve Kapasite Geliştirilmesi Eğitim Programı" hakkında Ankara Hilton otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Afganistan Nato Eğitim Misyonu'ndan General William B. Caldwell, Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Abdül Nasır Sediqqi, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Selahuddin Rabbani, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone katıldı. Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Sediqqi, Afganistan'da 134 bin dolayında polis bulunduğunu ve bu polislerin sürekli eğitildiğini söyledi. Eğitim sürecinin hem Afganistan'da hem de Afganistan dışında devam ettiğini kaydeden Sediqqi, "Biz 500 polisi Türkiye'ye gönderdik. Türkiye ile Afganistan'ın kültürel ve tarihi bağları var. Bu bağlardan dolayı Afgan polisinin Türkiye'de eğitim görmesi bizim için çok faydalı olacaktır" dedi. Polis Akademisi'nde de 21 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Sediqqi, bu öğrencilerin de gelecek yıllarda Afganistan'da asayişi sağlayan polislerin yöneticileri olacağını ifade etti. Türkiye ile terörizm, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar ve insan kaçakçılığı ile mücadele konularında ortak noktalarının bulunduğunu anlatan Sediqqi, Türkiye'nin tecrübelerinden polislerin eğitimlerinde yararlanmak istediklerini söyledi. -AFGANİSTAN NATO EĞİTİM MİSYONU'NDAN GENERAL CALDWELL- Afganistan Nato Eğitim Misyonu'ndan General William B. Caldwell de Afganistan güvenlik güçlerinin eğitiminde verdiği katkılar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Caldwell, Nato Eğitim Misyonu olarak Afganistan'da 2 yılda önemli mesafeler aldıklarını belirterek, amaçlarının 2014 yılı sonunda Afgan ordusunu ve polisini Afganistan'ın güvenliğini sağlayabilecek düzeye getirmek olduğunu belirtti. Afganistan güvenlik güçlerinin eğitimi için 33 ülkenin destek verdiğini kaydeden Caldwell, iki yıl önce güvenlik güçlerine yeni katılanlardan yüzde 86'sının okuma yazmasının olmadığını, zorunlu eğitimin bulunmadığını, kalifiye eleman ve silah açığı olduğunu, maaşların ve yaşam kalitesinin düşük olduğunu vurguladı. Caldwell, iki yıllık çalışma sonunda zorunlu okuma yazma eğitiminin başlatıldığını, ücretlerin artırıldığını, silah kalitesinin yükseltildiğini ve yöneticilerin eğitildiğini kaydetti. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Rabbani de Afgan güvenlik güçlerinin eğitimlerle her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirtti. Rabbani, ülkesindeki güvenlik koşullarına da değinerek, şiddeti reddeden Taliban mensuplarıyla da diyalog halinde olduklarını anlatarak, bu kişilerin politik sürece katılmalarını sağlayacaklarını ifade etti. -ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ RİCCİARDONE- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone de Afganistan'da sorunun çözülmesi için askeri güç kullanımının yanında siyasi çözümün de ele alınması gerektiğini belirterek, Taliban üyelerinden şiddeti reddedenlerin politik sürece dahil olmasını ABD'nin desteklediğini söyledi. Terör örgütü PKK'ya ilişkin soru üzerine de Ricciardone, hükümetin sorununun çözümü için politik süreç başlattığını hatırlattı. "Türkiye'de işleyen bir demokrasi var" diyen Ricciardone, yasal hakların elde edilmesi için demokratik çabanın gösterilebileceğini kaydederek, "Öte yandan eğer birileri askerlerinize ve vatandaşlarınıza silahlı saldırı düzenliyorsa onlardan politik süreçte yer almasını istemezsiniz. Güvenlik güçlerinin bu gruplara karşı güçlü olması ve mücadele etmesi gerekir. ABD bu süreçte Türkiye'nin yanındadır" dedi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Araki de kendi ülkesinde yaşanan felaket dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdiklerini ancak, Afganistan'a destek için yaptıkları taahhütlerin arkasında duracaklarını kaydetti.