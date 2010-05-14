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Dünya

Afgan polisi, NATO protestocularına ateş açtı: 1 ölü

Afgan polisinin, Celalabad kenti yakınındaki Surhrod bölgesinde NATO’yu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde ateş açması sonucu 1 kişi öldü.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Afgan polisinin, Celalabad kenti yakınındaki Surhrod bölgesinde NATO’yu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde ateş açması sonucu 1 kişi öldü.


Celalabad kentinin bağlı olduğu Nangarhar vilayeti yetkilisi Hacı Cemal, göstericilerden bazılarının Afgan polisine taş attığını, polisin de karşılık olarak ateş açtığını, olayda bir göstericinin vurularak öldüğünü söyledi.


NATO askerlerinin düzenledikleri gece yarısı operasyonlarında 11 sivilin hayatını kaybetmesinden ittifakı sorumlu tutan binlerce gösterici, ölenlerin cenazelerini gösteri alanına getirerek, askerlerden hesap sorulmasını istemişti.

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