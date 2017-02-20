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Afgan kuryenin midesinden, 61 prezervatif içerisine paketlenmiş uyuşturucu çıktı

Kuryenin midesinde tespit edilen, 1 kilo 37 gram eroin doğal yollarla çıkarıldı

20 Şubat 2017 20:58

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekiplerinin, bir yolcu otobüsünde bitkin durumundan şüphelenerek hastaneye kaldırdıkları kuryenin midesinde, prezervatifler içine doldurulmuş 61 paket halinde 1 kilo 37 gram eroin tespit edildi. Afgan kuryenin midesindeki uyuşturucu doğal yolla çıkarıldı.

Doğan haber Ajansı'nda yer alan habere göre (DHA) Yozgat’ta yol kontrolü yapan Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Durumundan şüphelenilen ve kimlik gösteremeyen yabancı uyruklu bir kişi, otobüsten indirilerek üst araması yapıldı. Aramada, şüphelinin ceplerinde 7 poşet halinde uyuşturucu madde bulundu. Poşetleri açan polis, pis koku ve prezervatif içerisinde bulunan eroini görünce, kuryenin bitkin hali ve şüpheli durumunu dikkate alarak, hemen hastaneye sevketti. 

Gözetim altına alınan yabancı uyruklu kişinin çekilen röntgeninde, mide ve bağırsaklarında 54 yabancı cisim tespit edildi. Hastanede 2 gün gözetim altında tutulan kuryenin tuvalet ihtiyacını gidermesi sonucu 61 prezervatif içerisine paketlenmiş toplamda 1 kilo 37 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, uyuşturucu kuryesinin Afganistan uyruklu olduğu ve kimliğinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kuryenin, 61 uyuşturucu paketinden 7’sini otobüs yolculuğu sırasında ağrılara dayanamayıp, tuvalet ihtiyacı sırasında çıkardığı ve paketleri poşet içerisinde cebine koyduğu belirtildi.
 

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