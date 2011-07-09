-AFGAN KORUMA 2 NATO ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ KABİL (A.A) - 09.07.2011 - Afganistan'ın kuzeyinde, bir Afgan muhafızının 2 NATO askerini öldürdüğü bildirildi. Polis yetkilisi Muhammed Kasım Cengalbağ, olayın başkent Kabil'in kuzeyindeki Pençşir eyaletinin Darah bölgesinde meydana geldiğini belirtti. Cengalbağ, yeniden yapılanma ekibine eşlik eden NATO askerlerini vuran kişinin, ülkenin iki numaralı istihbarat yetkilisinin koruması olduğunu söyledi. Korumanın, konvoyu durdurduktan sonra NATO askerleriyle tartışmaya girdiği ve daha sonra ateş açtığı kaydedildi. Cengalbağ, bir NATO askerinin de ateşe karşılık vererek korumayı öldürdüğünü söyledi. NATO ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.