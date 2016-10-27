'Afgan kızı' sahtecilik iddiasıyla gözaltına alındı

National Geographic dergisinin kapağındaki fotoğrafıyla ölümsüzleşen Afgan kadın Sharbat Gula, Pakistan'da 'sahte kimlik kartı bulundurmaktan' gözaltına alındı.

Sharbat Gula, 12 yaşındayken çekilen fotoğrafıyla 1985 yılında National Geographic dergisinin kapağında yer almış, genç kızın korku dolu bakan yeşil gözleri ona tüm dünyada tanınırlık kazandırmıştı.

Yetkililer, Gula'nın iki yıllık bir araştırma sonucunda Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde Pakistan Federal Araştırma Bürosu (FIA) tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

İddialara gore, Gula Nisan 2014 tarihinde 'Sharbat Bibi' ismini kullanarak kimlik kartı için başvuru yaptı.

Gula suçlu bulunması halinde, para ve 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Sahtecilik iddialarının doğrulanması halinde Gula, Pakistan'daki bilgisayar sistemini atlatmaya çalışan binlerce Afgan mülteciden biri olacak.

Pakistan yakın zamanda sahte kimlik kartlarına karşı önlemlerini artırmıştı.

Ulusal Veri Tabanı Kayıt Kurumu'ndan bir yetkili, Pakistan Federal Araştırma Bürosu'nun Sharbat Gula'ya sahte kimlik verdiği saptanan üç kişinin peşinde olduğunu söyledi. Söz konusu üç kişi, sahtecilik iddiasının ortaya çıkmasından beri kayıp.

Pakistan'ın Dawn gazetesi, Sharbat Gula'ya sahte kimlik verenlerden ikisinin kendi oğulları olabileceğini yazdı.

Ulusal Veri Tabanı Kayıt Kurumu'ndan gazeteye konuşan bir kişi, "Bu kişiler oğulları olmayabilir, ancak gerekli belgeleri edinebilmek için akrabası olmayan kişileri çocukları gibi göstermek Afgan mülteciler arasında yaygın bir uygulama" dedi.

'Afgan kızı' diye bilinen fotoğraf, 1984 yılında Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir mülteci kampında çekilmişti. Fotoğrafı çeken Steve McCurry, Sharbat Gula'yı 17 yıl aradıktan sonra 2002 yılında bulmuştu. O tarihte Gula, Afganistan'ın uzak bir köyünde fırıncı eşi ve üç kızıyla yaşıyordu.

Gözaltı haberlerinin ardından McCurry, fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a Sharbat Gula'nın ikonik fotoğrafını koydu ve altına şu ifadeleri yazdı:

"Ona ve ailesine hukuki ve ekonomik destek sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yetkililerin bu eylemine mümkün olan en güçlü şekilde itiraz ediyorum. O bütün hayatı boyunca acı çekti ve bu gözaltı onun insan hakkının korkunç bir şekilde ihlali anlamına geliyor."

Pakistan'ın sahte kimliklere yönelik başlattığı operasyonlar sonucunda 60,675 kart ele geçirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e göre, Pakistan'da kayıtlı 1,4 milyon Afgan mülteci yaşıyor. Ülkede kayıt dışı bir milyon mültecinin daha olduğu tahmin ediliyor.