Afgan kadın göstericileri erkekler taşladı

Tartışmalı evlilik yasasına göre, bir erkek karısının onayı olmadan onunla cinsel ilişki kurabilecek. Kadınların hangi şartlarda ve ne zaman evden kendi başlarına çıkabileceğini de belirleyen yasa, 30 milyonluk nüfusa sahip ülkenin yüzde 10 ila 20'sini oluşturan Şii nüfusu için geçerli.Parlamentoda geçen ay onaylanmasına ve Karzai'nin imzalamasına rağmen henüz yürürlüğe konulmayan yasa, kadın hakları konusunda uluslararası tepkilere neden olmuştu.Başkent Kabil'de yasayı protesto etmek için toplanan çoğu genç 300 kadar kadının, karşı gösteri yapanların taşlı saldırısına uğradığı ve polisin karşı gösteri yapan grubu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı bildirildi.Karşı gösteri yapan erkeklerin, kadınların sesini bastırarak, "Hıristiyanların kölelerine ölüm" sloganları attıkları belirtildi.