Afgan kaçak, kırık kolu ile 3 gün yürüdü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- İRAN sınırından kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaparken kayalıklardan düşen Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi\'nin (30) sağ kolu ve kafatası kırıldı. Üç gün kırık kolu ile yürüyerek geldiği Erzurum\'da polise sığınan Niyazi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Niyazi, \"Ben şanslıydım. Kayalıklardan düşüp bacağı beli kırılan 15-20 kişi orada kaldı\" dedi.

​Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik nedenlerle umut yolculuğuna çıkan binlerce kaçaktan biri olan Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi, 500 dolar verdiği insan kaçakçıları tarafından 70 kişi ile birlikte dağları aşıp, İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptı. Niyazi, sınırda, kayalıklardan düşüp, sağ kolu ve kafatasını kırdı. Düştüğü yerden kendi imkânları ile güçlükle çıkıp yola devam eden Niyazi, 3 gün kırık kolu ile yürüyerek Erzurum\'a kadar gelmeyi başardı. Çektiği acılara daha fazla dayanamayan Muhammed Ekrem Niyazi, karşısına çıkan polislerden yardım istedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Niyazi, ameliyat edildikten sonra ortopedi servisine alındı.

Tedavisi süren Afganistanlı Niyazi, şunları söyledi:

\"Afganistan\'da ailemin geçimini gündelik işler yaparak sağlıyordum. Yakınlarımın da desteği ile topladığım 500 doları insan kaçakçılarına verdim. Her kaçak göçmen gibi benim de hayalim Türkiye\'ye gelip, burada çalışarak aileme daha iyi bir gelecek sağlamaktı. Yaklaşık 70 kişilik bir grup insan tacirleri eşliğinde İran\'dan Türkiye\'ye giriş yaptık. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için uçurumun kenarlarından geçiyorduk. Sınırda benimle birlikte çok sayıda kişi kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Durumu iyi olanlar yolcuğa devam etti. Yürüyemeyen 15-20 kişi ise orada kaldı. Kırık kolumla günlerce yürümek zorunda kaldım. Kolumdaki ağrı her geçen gün artıyordu. Erzurum\'a geldiğimde polisten yardım istedim. Sağ olsun, onlar da hemen hastaneye getirdiler. Ameliyat oldum ve kolumun durumu iyi. Ülkeme ger dönmek istemiyorum.\"

Muhammed Ekrem Niyazi\'nin tedavisinin ardından gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

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