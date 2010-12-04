'Afgan hükümetinde her türlü yolsuzluk mevcut'

T24- WikiLeaks tarafından açıklanan gizli belgeler, bu kez de Amerikalı diplomatların Afganistan’daki yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmelerini ortaya koydu.



Amerika’nın Kabil Büyükelçiliği’nden Washington’a gönderilen gizli diplomatik belgelerde Afgan hükümetinin her düzeyinde rüşvet ve yolsuzluklara rastlandığı belirtiliyor.



Amerikalı diplomatların kriptolarında Afgan hükümetinin para aklama, rüşvet ve uyuşturucu ticareti dahil her türlü yolsuzluğa bulaştığı yolundaki iddialara yer veriliyor.



Belgelerde Devlet Başkanı Hamid Karzai, etkisiz ve zayıf bir lider olarak tanımlanıyor. Bir belgede Tarım Bakanı Asıf Rahimi’nin hakkında yolsuzluklara karıştığı iddiası bulunmayan tek milletvekili olduğu söyleniyor.



