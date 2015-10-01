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Dünya
Deutsche Welle

Afgan hükümeti: Kunduz'u geri aldık

Afgan hükümeti, ordunun Kunduz'u Taliban'ın elinden geri aldığını açıkladı. Kente özel birliklerin operasyon düzenlediği belirtiliyor.

01 Ekim 2015 12:07


Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sedik Seddiki, bu sabah Twitter hesabından "Özel güçler Kunduz'da kontrolü yeniden sağladı" mesajını paylaştı. Taliban'ın ağır kayıplar verdiğini belirten Seddiki, "Kunduz'un teröristlerden temizlendiğini" de kaydetti.

Kunduz Valisi Vekili Hamdulla Danişi de kentin stratejik önem taşıyan noktalarından Taliban militanlarının sürüldüğünü açıkladı.

Taliban yalanladı

Taliban sözcüzü ise hükümet kaynaklı açıklamaları yalanladı. Sözcü, militanlarının kent merkezinde hükümete bağlı askeri birliklerle çatşmaya devam ettiğini ve Kunduz'un büyük bir bölümünün kontrolleri altında olduğunu savundu. Taliban, çatışmalara ABD'li birliklerin de katıldığını iddia etti.

Afgan ordusunun Kunduz'a çarşamba günü başlattığı operasyona ABD güçleri de hava saldırıları ile destek vermişti.

Taliban, pazartesi günü 2 bin kişi ile Kunduz'a çeşitli noktalarda saldırılar düzenleyerek girmiş ve kentin kontrolünü kısa süre içinde ele geçirmişti.

Taliban'ın devrildiği ilk kent

Kunduz, Taliban rejimine karşı ABD öncülüğünde 2001 yılında başlatılan operasyonda ilk ele geçirilen kent. Kunduz'da NATO kapsamında görev yapan Alman askerleri ise iki yıl önce çekildi.

Taliban'ın Afganistan'da yeniden gücünü artırması NATO ülkeleri arasında güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin kaygıları yeniden gündeme getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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