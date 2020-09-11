Afgan hükûmeti ile Taliban arasında barış görüşmeleri başlıyor

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Afganistan hükûmeti ve Taliban, cumartesi günü barış müzakereleri için masaya oturacak. Taraflar, yaklaşık 20 yıl sonra ABD askerleri ülkeden ayrılırken bir güç paylaşımı anlaşmasına varmaya çalışacak.

ABD'nin Taliban'la imzaladığı çekilme anlaşmasında şartlardan biri uzun yıllar süren iç savaşa son vermek için Kabil'le masaya oturulmasıydı. Ancak görüşmeler tutuklu değişimi tartışmaları nedeniyle aylarca durdu.

Afganistan hükûmeti son aylarda birkaç defa Taliban üyelerini toplu halde serbest bıraktı. Fransa, Avustralya ve ABD vatandaşlarını öldüren 6 tutuklu taraflar arasındaki son tartışma noktası oldu. Afgan yönetimi bahsi geçen tutukluların af edilmesini kabul edemeyeceklarini söylese de "taviz" vererek 6 tutukluyu Doha'da ev hapsine aldı.

Cumartesi günü Taliban heyetine grubun lider yardımcısı Abdulgani Birader liderlik edecek. Hükûmet ve muhalefet yetkililerinin yer alacağı Afgan heyetine ise Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah liderlik edecek.

Tarafların siyasi görüşlerindeki farklılıklar nedeniye sürecin çok yavaş ilerlemesi bekleniyor.