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Afgan genç, ısınmak için kovada yaktığı kömürden zehirlenip öldü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, çalıştığı sebze halinde ısınmak için yaktığı kömür sobasının kovasını yatağının yanına getirip uyuyan Afganistan uyruklu Aynullah Rahimi (20), karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

07 Aralık 2017 16:52

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, çalıştığı sebze halinde ısınmak için yaktığı kömür sobasının kovasını yatağının yanına getirip uyuyan Afganistan uyruklu Aynullah Rahimi (20), karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Olay, bu sabah Aksaray Yaş Sebze ve Meyve Hali\'nde meydana geldi. Sebze halindeki bir yaklaşık 3 ay önce çalışmaya başlayan Aynullah Rahimi, dün gece ısınmak izin işyerindeki kömür sobasını yaktı. Ardından sobanın içindeki kovayı yattığı kanepenin yanına getirip uyudu. Sabah işyerine gelen çalışanlar, Rahimi\'yi hareketsiz halde buldu. Ardından polis ve 112 Acil Servis\'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Rahimi\'nin ısınmak için yatağının yanına koyduğu sobanın kovasından sızan karbonmonotsit gazından zehirlendiğini belirledi. Rahimi\'nin cesedi otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Hal esnafından Adem Sert (40), işyerlerinde kaloriferlerin yandığını öne sürerek, şöyle dedi:
\"\'Afgan genç, 3 aydır burada çalışıyor ve yatacak yeri olmadığı içinde burada kalıyordu. Kalorifer içeride yanıyordu, sıkıntı yoktu. Ancak kömürlü sobayı yakmış ve sobanın kovasını yatağının yanına götürmüş. O şekilde zehirlenmiş.\"

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