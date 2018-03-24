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Afgan genç, iki aracın çarpması sonucu öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bir aracın çarpması sonucu yola savrulan Afganistan uyruklu Baz Mohammad Tajık (22), ardından da bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi

24 Mart 2018 16:09

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, bir aracın çarpması sonucu yola savrulan Afganistan uyruklu Baz Mohammad Tajık (22), ardından da bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Düzce ile Akçakoca arasındaki yolun Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden İbrahim G. yönetimindeki 34 UZ 5408 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolda yaralı halde yatan Baz Mohammad Tajık\'e çarptı. Baz Mohammad Tajık otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tajık\'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Baz Mohammad Tajık\'e bir aracın çarpması sonucu yola savrulduğu, ardından da otomobilin çarptığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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