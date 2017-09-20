Afgan çocuk 5'inci kattan düştü, anne gözaltına alındı

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da Afganistan uyruklu 5 yaşındaki Zehra E., 5’inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çocuğu ittiği iddia edilen annesi gözaltına alındı.

Malatya’nın Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak, Eyup Apartmanı\'nın 5’inci katında oturan Afgan ailenin kızı Zehra, saat 13.30 sularında pencereden düştü. Park halindeki aracın üzerine düşen çocuk, çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zehra E.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan bazı görgü şahitleri çocuğu annesinin pencereden ittiğini iddia etti. Bunun üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Çevredekiler, anne D.E.’nin sinir hastası olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan annenin önce hastaneye daha sonra karakola götürüldüğü öğrenildi.

Afgan baba ise yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.



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