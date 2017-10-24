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Afgan cinayetinde 3 zanlı adliyede

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 8 gün önce Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olarak farklı illerde operasyonla gözaltına alınan ve Afganistan uyruklu olan 3 kişi, ifadelerinin t

24 Ekim 2017 18:36

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, 8 gün önce Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar\'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olarak farklı illerde operasyonla gözaltına alınan ve Afganistan uyruklu olan 3 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi 1948/2 Sokak\'ta, Afganların kaldığı evde geçen 16 Ekim\'de meydana gelen olayda, Said Mehmet Akbar, karnından bıçaklanmış halde bulundu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Akbar öldü. Cinayeti soruşturan polis, Akbar\'ın, aynı evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu 3 kişi tarafından, aralarındaki para alışverişi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlılarının yerlerini belirleyen polis, geçen pazar günü M.Z.\'yi (18) İzmir\'de, S.H.\'yi (21) Konya\'da, A.Ş.\'yi (19) ise İstanbul\'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlı, Denizli\'ye getirildi. Cinayetle ilgili birbirini suçlayan 3 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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