Afgan birlikleri taarruza geçti



Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Said Server Hüseyni, hükümete bağlı birliklerin salı sabahından itibaren Kunduz kentine girmeye başladığını belirtti. Hüseyni "emniyet müdürlüğü ile cezaevi yeniden ele geçirildi" diye konuştu.

Hüseyni, çatışmalardaki yaralı ve ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Taliban ile hükümet birlikleri arasında saatler süren şiddetli çatışmaların yaşandığı ve sokaklarda çok sayıda ceset bulunduğu bildiriliyor. Taliban militanlarının Kunduz hapishanesinden yüzlerce kişiyi salıverdiği ve hükümet binalarını ateşe verdiği de gelen haberler arasında.

Alman askerlerinin Kunduz’dan çekilmesinden iki yıl sonra radikal İslamcı Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentini ele geçirmişti.

NATO muharip birliklerinin ülkeyi 2014 sonunda terk etmesinin ardından ülkenin güvenliği tamamen Afgan hükümet birliklerine devredilmiş, sadece eğitim ve terörle mücadele amaçlı 13 bin NATO personeli ülkede kalmıştı.

Nisan ayı sonunda saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, Kunduz'u ele geçirmek için iki girişimde daha bulunmuştu.