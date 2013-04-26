Afgan başkanın 'Selamün Aleyküm'üne polisten cevap yok!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Afganistan Halk Meclisi Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, Edirne Valisi Hasan Duruer'i ziyaret için geldiği valilik binası önünde kendisini karşılayan polis mangasına "Selamün Aleyküm" diyerek selamlayınca, polis memurları cevap veremedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Afganistan Halk Meclisi Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, Ankara'da ziyaretlerinin ardından bugün Edirne'ye geldi.

TBMM Başkanlığı tarafından kendisine tahsis edilen makam aracından valilik önünde indikten sonra İbrahimi, kırmızı halı üzerinden kendisini karşılayan polis mangasını "Selamün Aleyküm" diyerek selamlayınca, polis memurları cevap veremedi.

Kısa bir süre olduğu yerde bekleyen İbrahimi, Edirne Valisi Hasan Duruer'in polislere "Sağol çekmiyor musunuz?" diye sormasına rağmen ses çıkmayınca, valilik binasına girdi.

Ziyarette, Taliban tarafından Kunduz şehrinde yapılan intihar saldırısında babasının şehit düştüğünü, ağır yaralı olan kardeşinin ise ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiğini söyleyen İbrahimi, kardeşinin tedavisi için kendisine destek olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Tarih boyunca Türkiye ile Afgan halklarının çok sıkı dostluklar içerisinde olduğunu belirten İbrahimi'nin yanında gelen tercüman heyecanlanınca, konuşmaların büyük bir kısmını tercüme edemedi.

Araya giren Edirne Valisi Hasan Duruer'in, Afgan halkının Cumhuriyet Savaşı döneminde kendilerine ait olan ziynet eşyaların Türkiye'ye göndererek Batılılara karşı verilen mücadeleye destek olduğunu söyledi.

Valilikteki ziyaretin ardından Edirne Valisi Hasan Duruer ile Selimiye Camii'ni gezen İbrahimi ve beraberindekiler, camii imamının hoparlörsüz sesinden ezan dinledi.

Kablolar valiyi kızdırdı

Edirne Valisi Hasan Duruer, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ile birlikte geldiği Selimiye Camii'nde yangın alarm cihazı için gelişi güzel çekilmiş kırmızı renkli kabloları görünce sinirlendi.

Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı'ya kabloların kaldırılması talimatını veren Vali Duruer, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aydınlatma ampullerinin yanından gelişi güzel çekilmiş olmasını "rezalet" olarak yorumladı.