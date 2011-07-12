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Dünya

Afgan Başkan Karzai'nin kardeşi koruması tarafından öldürüldü

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin kardeşi Ahmet Veli Karzai evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

12 Temmuz 2011 03:00

T24- Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin kardeşi Ahmet Veli Karzai evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.





İlk gelen haberlerde, Karzai'nin Kandahar'daki evinde korumasının saldırısına hedef olduğu bildiriliyor. Kandahar'daki yerel yönetimin başkanı olan Veli Karzai, tartışmalı konuların odağında yer alan biri isim. Hakkında özel güvenlik şirketleri ve afyon ticaretiyle bağlantısına ilişkin iddialar sıklıkla dile getiriliyor. Son olarak belge sızdırma sitesi wikileaks'in kamuoyuna duyurduğu Amerikan belgelerinde, Karzai ''yolsuzluklara bulaşmış uyuşturucu baronu'' olarak niteleniyordu.

Ağabeyi, Devlet Başkanı Karzai ise suçlamalara karşı hep üvey kardeşinin yanında yer aldı.
Geçmişte de suikast girişimlerine hedef olan Veli Karzai, ABD ve Afganistan'daki Batılı güçlerin yakın müttefiklerindendi.

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