T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afgan bakanın evine bombalı saldırı: 3 ölü

17 Nisan 2009 18:31

Afganistan'ın mültecilerden sorumlu bakanı Abdülkerim Brahavi'nin, evine iki intihar komandosu tarafından yapılan saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Nimroz Valisi Gulam Dastager Azad, Bakan Abdülkerim Brahavi'nin Zaranc'daki evine yapılan saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Brahavi, ilk saldırganın eve girmeye çalışırken korumalar tarafından fark edildiğini ve çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombaları patlattığınıanlattı.

İkinci saldırganın da olayı izleyenlere yönelerek üzerindeki bombaları patlattığı ve 3 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Brahavi, eskiden Nimroz valiliği yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24