Afgan bakanın evine bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın mültecilerden sorumlu bakanı Abdülkerim Brahavi'nin, evine iki intihar komandosu tarafından yapılan saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.



Nimroz Valisi Gulam Dastager Azad, Bakan Abdülkerim Brahavi'nin Zaranc'daki evine yapılan saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.



Brahavi, ilk saldırganın eve girmeye çalışırken korumalar tarafından fark edildiğini ve çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombaları patlattığınıanlattı.



İkinci saldırganın da olayı izleyenlere yönelerek üzerindeki bombaları patlattığı ve 3 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.



Brahavi, eskiden Nimroz valiliği yapmıştı.

