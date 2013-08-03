Afgan askerleri ile Taliban çatıştı: 100 ölü

Afganistan'da operasyondan dönen askerlerle Taliban militanları arasında çıkan silahlı çatışmada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Celalabad Valilik sözcüsü Ahmed Ziya Abdulzay, yaptığı açıklamada, Celalabad'ın Şirzad ilçesinde bir operasyondan dönen Afgan asker ve polis konvoyunun, yüzlerce Taliban militanı tarafından pusuya düşürüldüğünü, çıkan çatışmadan en az 60 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü bildiren Abdulzay, "Polis ve askerimiz bir operasyondan dönüyordu, bir anda ağır silahlarla saldırıya uğradı. O sırada en az 60 Taliban militanını öldürdük ama bizim de 22 kaybımız var" dedi.

Taliban'ın kentte etkin bir siyasi lideri tehdit etmesinin ardından bölgeye operasyon düzenleyen Afgan güvenlik güçlerinin operasyonu tamamladıktan sonra yeniden kent merkezine döndüğü sırada gerçekleştği ifade edilen saldırıda, yolda yeniden çatışma çıktı. Afgan özel kuvvetlerinin müdahale ettiği bu saldırıda da en az 16 Taliban üyesi öldürüldü.

Taliban tarafından e-posta yoluyla yapılan açıklamada ise hükümetin kendileriyle ilgili verdiği kayıp rakamlarının abartılı olduğu, Taliban'ın sadece 5 kayıp verdiği ve 90'a yakın Afgan asker ve polisinin öldürüldüğü belirtildi.