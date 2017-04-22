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Dünya

Afgan askeri üssüne saldırı; 140 ölü

Taliban, 4 savaşçısının daha önce üste görev yaptığını ve üs hakkında bilgi sahibi olduğunu açıkladı

22 Nisan 2017 12:53

Taliban cuma günü Belh vilayetinin yönetim merkezinin bulunduğu Mezar-ı Şerif'teki bir askeri üsse bir saldırı düzenlendi. Belh Vilayet Meclisi Başkanı Muhammed İbrahim Hair Andeş Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte saldırıda 140'tan fazla askerin hayatını kaybettiğini teyit etti. Taliban ise ölü ve yaralı sayısının 500'ün üzerinde olduğunu ileri sürdü. Belh Afganistan'da güvenliğin nispeten iyi durumda olduğu vilayetler arasında sayılıyor.

Cuma namazından sonra saldırdı

Afganistan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Taliban militanları Afgan askeri üniformalarını giyerek, askeri araçlar ve sahte belgelerle askeri üsse geldi. Saldırı askeri üssün girişine bir roket atılmasıyla başladı. 10 Taliban militanı daha sonra üsteki camide Cuma namazını kılan asker ve subaylara saldırdı. 

Saldırganlardan 7'si öldürülürken, ikisinin üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek intihar ettiği ve birinin de gözaltına alındığı kaydediliyor. ABD kaynaklarına göre Mezar-ı Şerif'teki saldırı birkaç saat boyunca devam etti.

"Taliban'ın 4 savaşçısı üste görev yapmış"

Taliban 4 savaşçısının daha önce bu askeri üste görev yaptığını ve üs hakkında bilgi sahibi olduğunu açıkladı. Örgüt aynı zamanda saldırıyı düzenleyen militanlara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar yayınladı.

Afganistan'da görev yapan Alman Ordusu askerlerinin kampı da Mezar-ı Şerif'te bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı "sinsi” olarak tanımladığı saldırıyı kınadı.

Dışişleri'nden kınama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığı yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahına yapılan terör saldırısı neticesinde ilk belirlemelere göre 140 askerin şehit olduğu ve çok sayıda askerin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Afgan Ulusal Ordusunun hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılarına acil şifa, kardeş Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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